Rennes - PSG : le trio Mbappé-Neymar-Messi de retour deux mois après

On ne sait pas s'il sera aligné mais il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas. La seule certitude, c'est que pour la première fois depuis plus de deux mois, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi figurent dans le groupe parisien. Au gré de la Coupe du monde, des vacances et repos de chacun, ils n'avaient plus été ensemble depuis le 13 novembre contre Auxerre (5-0).