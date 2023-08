Rennes : "Si maintenant il faut une super VAR pour revenir sur la VAR" s'amuse Genesio

Bruno Genesio a évoqué le sort d'Adrien Thomasson, expulsé lors de la 1ère journée lors du match Brest - Lens. Le Lensois a finalement vu son carton rouge être annulé par la LFP. Pour Bruno Genesio, entraîneur des Rennais et futur adversaire des Sang et Or, la VAR n'a pas correctement fonctionné.