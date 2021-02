Rothen ne voit pas Lille "freiner" en Ligue 1 (et salue la réaction après l'Ajax)

Trois jours après sa déception européenne et un revers face à l'Ajax à domicile (1-2), Lille a parfaitement corrigé le tir en championnat nen étrillant Lorient (1-4) en Bretagne. La réaction a été immédiate et les Dogues font même la bonne affaire du week-end avec la défaite du PSG contre (0-2). Les Dogues ont désormais quatre points d'avance sur les Parisiens et trois sur l'OL, leur dauphin. Et Jérôme Rothen ne voit pas les Nordistes craquer.