Saint-Étienne 1-1 Lyon : Khazri et les Verts arrachent le nul, le goal replay avec les commentaires de RMC

Réduit à 10 après l’expulsion de Lopes, l’Olympique Lyonnais a concédé le match nul dans le derby face à Saint-Etienne (1-1), après l’égalisation de Khazri dans les derniers instants. Houssem Aouar avait ouvert le score côté Lyonnais. Revivez les buts et les plus belles actions de la rencontre avec les commentaires RMC de Jano Resseguié et Edward Jay.