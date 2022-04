Saint-Etienne-Brest en direct: les Verts veulent relever la tête STE 17:00 16/04/2022 BRS

10. C'est le nombre de buts encaissés par les Verts sur les deux derniers matchs : 4 face à l'OM et 6 à Lorient. En recevant Brest (12e) à Geoffroy Guichard ce samedi après-midi, les joueurs de Saint-Étienne (18e) tenteront de sortir la tête de l'eau et de gratter des points importants dans la course au maintien. De son côté, le club breton pourrait poursuivre sa belle série après une victoire à Montpellier (1-2) et un match nul face à Nantes (1-1). Coup d'envoi 17h.