Saint-Etienne : Dupraz annonce que Camara et Youssouf renoncent à la CAN

En conférence de presse ce mardi, le coach de Saint-Etienne Pascal Dupraz a annoncé que Mahdi Camara et Zaidou Youssouf ont renoncé à représenter la Gambie et les Comores lors de la CAN et resteront dans le Forez.