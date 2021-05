Saint-Etienne : "Il faut savoir passer le relais", Romeyer évoque la vente du club

Roland Romeyer sur la future vente de l'ASSE : "Quand on a 75 et 67 ans, il faut savoir passer le relai. Au 1er juillet, il y aura du nouveau. Je garderai des actions jusqu'à ma mort mais on essaye de trouver les moyens financiers pour pérenniser le club".