Saint-Etienne : Puel écarté après la claque contre Rennes

Puel et Saint-Etienne, c’est fini. Le coach des Verts n’aura pas résisté à la déroute subie dans le Chaudron face à Rennes (0-5, 17e journée de Ligue 1), dimanche. Arrivé en octobre 2019 pour succéder à Ghislain Printant, Puel aura dirigé 87 matchs (26 victoires, 23 nuls et 38 défaites). Selon les informations de RMC Sport, Pascal Dupraz et David Guion se trouvent en pole pour prendre la suite de Claude Puel.