Saint-Maximin meilleur dribbleur français d'Europe, Sulemana devance Neymar en L1

Le CIES a dévoilé le classement des meilleurs dribbleurs d'Europe dans sa lettre du 1er novembre 2021, avec un index calculé en fonction du nombre de dribbles et du taux de succès. L'ailier de Wolverhampton survole le classement du Big 5 devant Leao et Saint-Maximin. Le joueur du Stade Rennais Sulemana est au pied du podium devant le Parisien Neymar. Boufal et Mbappe figurent aussi dans le Top 10.