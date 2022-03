Scouting : Abdoul Ouattara, l'éclosion du "perfectionniste" de 16 ans à Strasbourg

Extrait du podcast Scouting : "Abdoul Ouattara, un numéro 10 pure souche".

Convoqué dans le groupe professionnel Strasbourgeois à plusieurs reprises et convoité par de nombreux clubs européens : Abdoul Ouattara (2005) est le nouveau talent présenté par Scouting. Ce milieu offensif de 16 ans est doté d’une aisance technique bien au-dessus de la moyenne. Si le franco-ivoirien n’a pas encore signé de contrat pro avec le Racing, les négociations avec le club sont en cours. Son agent, et les anciens président et entraineur du club formateur d’Abdoul sont les invités de Scouting cette semaine.