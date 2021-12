Scouting (épisode 5) : Badredine Bouanani, le LOSC dans la peau !

Le jeune milieu offensif du LOSC Badredine Bouanani (16 ans) fait partie des plus grands espoirs de sa génération. Déjà membre de l'équipe de France U18, Badredine Bouannani est courtisé par les plus grands clubs. Benoît Boutron, Loïc Tanzi, Olivier "Guru" Galle et Mathieu Bodmer partent à la découverte de ce joueur avec son père ainsi qu'avec Lionel Rouxel, sélectionneur de l'équipe de France U18.