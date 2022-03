Scouting : Les clés de la "philosophie OL" au centre de formation (Hors-série)

Extrait du podcast Scouting Hors-série : Les secrets de la formation lyonnaise.

Reconnue comme l’un des meilleurs centres de formation d’Europe, l’Academy OL, nous ouvre ses portes pour un numéro exceptionnel de Scouting. Le recrutement régional, la formation scolaire et footballistique et l’intégration des jeunes au groupe pro…. Dans un entretien d’une heure, Jean-François Vulliez, le directeur du centre de formation, Amaury Barlet, l’entraineur des U16 et U17, ainsi que Fabien Caballero, le responsable du recrutement de l’Academy répondent à toutes les questions de Scouting. À retrouver dans l'espace podcast RMC.