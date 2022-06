Scouting : "Si tout va bien, Risser sera numéro 3 la saison prochaine", annonce l’entraîneur des gardiens de Strasbourg

Il sera probablement le 3e gardien du RC Strasbourg la saison prochaine : Robin Risser, 17 ans, et déjà 1m92, est un grand espoir dans les buts du Racing. Originaire de la région, le jeune gardien a fait ses classes à Colmar avant de se diriger vers le centre de formation du RCSA et de signer son premier contrat pro en août dernier. Habile avec des pieds, toujours haut sur le terrain à la Manuel Neuer, Robin Risser est doté d'une très bonne technique avec ses mains, et se démarque dans les 1 contre 1. Son père François, l'entraineur des gardiens au Racing, Stéphane Cassard, et ses anciens formateurs, sont les invités de Scouting.