Stade de Reims 4-2 FC Lorient : "Le mérite revient aux Rémois" Le Bris félicite l'adversaire du soir

Le FC Lorient menait tranquillement 2-0 à Auguste Delaune avant d'être renversé par un Balogun en feu, auteur d'un triplé. Les Merlus, tombeurs de Rennes la semaine dernière subissent la loi de Will Still et ses hommes, toujours invaincus en championnat depuis l'arrivée du technicien belge.