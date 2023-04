Rennes 3-0 Reims : "la pire première période depuis mon arrivée", tacle Still

Après deux défaites de rang, Rennes s'est imposé face à Reims (3-0) ce samedi grâce à un doublé de Jérémy Doku et un but d'Arthur Theate. Le Stade Rennais se repositionne dans la course à l'Europe et s'empare de la 5e place en attendant les autres résultats de la 31e journée. Reims rétrograde à la 8e place après "la pire première période" depuis l'arrivée de Will Still, selon les mots de l'entraîneur rémois.