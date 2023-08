Strasbourg 2-1 OL : "Il a été extraordinaire", Vieira rend hommage à Mothiba (et évoque le départ de Diallo)

Vainqueur 2-1 de l'OL, Strasbourg lance parfaitement ce qui ressemble à une nouvelle ère pour le club alsacien. Nouvelle direction, nouveaux propriétaires, nouveau coach et aussi un mercato jamais vu jusque là. Plus de 50 M€ dépensés et deux départs majeurs : Alexander Djiku en fin de contrat et Habib Diallo qui disposait d'un bon de sortie et va s'engager en Arabie saoudite. Le Racing va récupérer 20M€ dans la transaction. Une perte importante pour Patrick Vieira même s'il estime qu'il a de la ressource dans l'effectif pour le remplacer. A l'image de Lebo Mothiba très bon en préparation et encore à son aise à l'image de son but inscrit à la Meinau ce dimanche soir.