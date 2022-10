Strasbourg 2-2 OM : Gameiro punit Marseille avec les commentaires RMC

Strasbourg a tenu en échec Marseille 2-2, ce samedi pour la 13e journée de Ligue 1. Après avoir menés 2-0 jusqu'à la 76e minute, les Phocéens se sont faits rejoindre sur une magnifique reprise de volée de Kévin Gameiro (88'). Revivez les plus belles actions de la rencontre et les buts avec les commentaires RMC de Timothée Maymon et Sébastien Ruffet.