TFC : Le Stadium retrouve des couleurs (et des supporters)

Le début de saison du Toulouse Football Club est synonyme d’un engouement populaire historique : un nombre d’abonnés plus que triplé, tous les matchs à domicile disputés à plus de 20 000 spectateurs de moyenne (23 860 précisément) et une ambiance au Stadium retrouvée. Comment le club a-t-il réussi ce tour de force ? Quelles sont les raisons de ce renouveau ? Qui sont ces nouveaux venus et que trouvent-ils aux matchs ? Réponses du directeur général du club, Olivier Jaubert.