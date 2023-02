TFC : "On veut accrocher l'OM, l'OL, le LOSC et Rennes à la maison" Comolli prévient les gros de Ligue 1 !

Le Toulouse FC est 10ème ex-aequo avec l'Olympique Lyonnais et le Stade de Reims après la 21ème journée de Ligue 1. Le champion de Ligue 2 en titre, ambitieux, se veut plus accrocheur avec les gros en deuxième partie de saison, notamment au Stadium. Montanier et ses hommes recevront l'OM, l'OL, le Stade Rennais ou encore le LOSC et souhaitent, dur comme fer, les faire plier à domicile.