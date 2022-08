Toulouse 0-3 PSG : Galtier explique pourquoi il a décidé de sortir Neymar et Messi

Après son nul contre Monaco le week-end dernier (1-1), le Paris Saint-Germain s'est relancé ce mercredi soir avec une victoire 3-0 à Toulouse lors de la 5e journée de Ligue 1. Un succès sans forcer dont Christophe Galtier est plus que satisfait, et qui a permis à l’entraîneur parisien de faire souffler deux de ses stars offensives : Neymar et Messi. Il a expliqué son choix en conférence de presse.