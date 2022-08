Toulouse 1-1 Nice : Ramsey arrache le nul pour le Gym… le goal replay avec les commentaires RMC

Toulouse et Nice se sont quittés sur un match nul ce dimanche après-midi (1-1), lors de championnat. Les Toulousains avaient ouvert le score grâce à Dallinga mais les Niçois ont poussé et ont fini par égaliser grâce au premier but en Ligue 1 de la recrue galloise Aaron Ramsey.