Toulouse 3-2 Angers : Baticle et Montanier saluent la ferveur du public au Stadium

Après Reims et Montpellier, Toulouse s’impose encore une fois à domicile face à Angers (3-2), non sans s’être fait peur en fin de match avec le but du SCO et des occasions dans les arrêts de jeu. Mais une nouvelle fois devant plus de 20 000 spectateurs (21141 précisément) pour un dimanche 13h dans une affiche de bas de tableau, le Stadium a fait du bruit et poussé ses joueurs. Un engouement salué par les deux entraîneurs, Gérald Baticle et Philippe Montanier.