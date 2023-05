Toulouse : "Je m'appuie sur un groupe, pas une équipe", Montanier justifie ses 9 changements contre Lens

Malgré une excellente entame de match - en dépit de nombreux changements dans le onze de départ - Toulouse s'est incliné contre Lens au Stadium, trois jours après son succès historique en Coupe de France. Même si les Sang et Or ont maîtrisé après l'ouverture du score d'Openda, Philippe Montanier est satisfait de la partie livrée par ses joueurs. Et justifie ses changements conséquents par rapport à Nantes, samedi dernier.