Trêve : Neymar, Messi, Marquinhos parmi les 5 absents du PSG, le Real et l'Atlético épargnés

La trêve sud-américaine se termine ce vendredi et cela oblige les clubs à s'adapter. Ainsi, le PSG (Neymar, Messi, Marquinhos, Paredes, Di Maria), comme l'Inter (Lautaro Martinez, Vecino, Sanchez, Vidal, Correa), aura 5 absences de poids pour redémarrer le championnat après une semaine de trêve internationale. Liverpool (Alisson, Fabinho), Manchester City (Ederson, Gabriel Jesus) et Chelsea (Thiago Silva) sont touchés outre-Manche. En Ligue 1, Lens (Medina, Farinez), Monaco (Maripan), Lyon (Paqueta) et Marseille (Gerson) auront des absences tandis que le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ont eu une clémence de la part de la Liga puisque leurs matchs ont été décalés pour permettre aux Sud-américains (Militao, Valverde, De Paul, Suarez) de revenir reposés.