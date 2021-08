"Triste" pour Dall'Oglio, Balerdi "fâché" : les acteurs de Montpellier - OM condamnent les jets de projectiles

On aurait préféré ne retenir que le spectacle, l'ambiance souvent agréable et le scénario de ce Montpellier - OM (2-3). Malheureusement une poignée de personnes en a décidé autrement. Plusieurs jets de projectiles ont émaillé la rencontre à la Mosson. L'un d'entre-eux a touché Valentin Rongier et un autre a provoqué une interruption momentanée de la rencontre. Des incidents regrettables et condamnés par les acteurs du match.