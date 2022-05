Trophées UNFP : "Ce que j'ai vécu à l'OL m'a endurci", reconnait Genesio élu meilleur coach de L1

Vainqueur du trophée UNFP du meilleur coach de la saison en Ligue 1, Bruno Genesio pourrait conclure cet exercice 2021/22 de la meilleure façon en allant chercher le podium. On n'en est pas encore là mais Rennes est 4e et peut encore rêver. Ça n'était pas écrit l'été dernier quand Florian Maurice avait ramené Bruno Genesio déjà côtoyé à l'OL. L'expérience lyonnaise avec ses (très) hauts et ses (très) bas semble loin pour le coach breton. Même si elle n'a pas été inutile.