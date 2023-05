Troyes 1-3 PSG : Gallon ne voit pas Paris "faillir" dans la course au titre

Battu logiquement par une équipe parisienne efficace et plus concernée que ces derniers temps (1-3), l'ESTAC se rapproche tout doucement de la Ligue 2. L'issue est quasi inéluctable désormais. Le portier du club aubois Gauthier Gallon pense aussi que le titre de champion est joué. Il ne voit pas Paris craquer dans le sprint final. Six points séparent les hommes de Galtier de Lens, son nouveau dauphin.