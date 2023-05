Troyes 1-3 PSG : "Pas encore fait...", malgré les six points d'avance, Ruiz reste mesuré

ainqueur sans forcer contre Troyes (1-3), le PSG a pu compter sur un Fabian Ruiz très en vue dans le milieu et auteur d'un but splendide pour réduire à néant les espoirs troyens de remonter (Chavalerin avait réduit l'écart quelques minutes avant). L'Espagnol sait que son équipe a fait un pas important pour ne pas (trop) donner d'espoirs à Lens. Même si le titre n'est pas encore acquis et que l'ex-joueur de Napoli espère s'en approcher un peu plus contre Ajaccio, samedi prochain (21h).