Un LOSC "maître de son destin" dans la course au titre : "Que du bonheur" savoure Galtier

Après son succès éclatant et intense en émotions à Lyon (2-3), le LOSC est plus que jamais candidat au titre même si Monaco et Paris, son dauphin ne lâchent pas. Même s'il pourrait y avoir une forme de pression, Galtier préfère dédramatiser. Le coach du LOSC savoure le fait que son équipe soit maître de son destin. Et qu'elle est à quatre matches d'un immense exploit.