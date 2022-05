"Un moment où l'OM a besoin de leaders" : Sampaoli justifie les titularisations récentes de Mandanda

Depuis le début du mois d'avril, Steve Mandanda a disputé 7 des 11 matches joués par l'OM. On ne sait pas encore qui sera dans la cage pour le match primordial face au Stade Rennais mais ces dernier temps, l'ancien Havrais a pris l'ascendant sur le portier espagnol, longtemps intouchable. Sampaoli assume cette concurrence mise en place et justifie le fait de s'appuyer beaucoup plus sur le Français, ces dernières semaines.