Zidane ou Galtier après Tudor à l'OM ? La réponse très évasive de Longoria

Sampaoli, Tudor. Ces deux coaches très différents au niveau du football qu'ils prônent et des caractères n'auront tenu qu'une seule année sur le banc de l'OM. La preuve que le poste est usant, exigeants surtout sur le plan psychologique. Et alors que des noms commencent à circuler, le président Pablo Longoria a été sondé sur deux pistes : Zinédine Zidane, l'éternel serpent de mer. Et Christophe Galtier qui devrait quitter le PSG même si rien n'a été officialisé...