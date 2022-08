ASSE : Batlles et Perrin mettent la pression aux joueurs

Saint-Etienne n'a toujours pas remporté de match cette saison en Ligue 2. Deux nuls et deux défaites, une situation qui énerve l'entraîneur Laurent Batlles. Et le coach des Verts l'a fait savoir en conférence de presse, il attend beaucoup plus de ses joueurs.