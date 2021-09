Caen - Dijon : "Outré" par des décisions contraires, Moulin demande l'instauration de la VAR en Ligue 2

La 9e journée de Ligue 2 a été marquée par des polémiques arbitrales à Ajaccio mais surtout à Caen. Le Stade Malherbe a perdu contre Dijon (0-1) mais a inscrit un but valable - rentré d'un mètre - par Chahiri. A été lésé sur au moins un penalty (sur lequel son défenseur Abdi a été exclu pour simulation et deuxième jaune, alors qu'un autre caennais avait marqué dans le foulée de cette faute... existante). Et a donc passé une très mauvaise soirée. Son coach, Stéphane Moulin, demande l'instauration de la VAR en Ligue 2.