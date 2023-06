L2 : Salles-Lamonge assure que Bastia jouera le jeu à Metz... malgré les doutes bordelais !

Ce vendredi, la Ligue 2 livrera son verdict et tout reste à faire dans la course à la montée. Le Havre peut se contenter d'un nul contre Dijon pour (ENFIN) valider sa montée. Mais la dynamique actuelle des hommes de Luka Elsner (un point sur les trois derniers matches) laisse penser que tout reste possible. Derrière Metz est en bonne position pour accrocher le wagon Ligue 1. Face à Bastia, il faudrait au moins faire aussi que Bordeaux opposé à Rodez. Milieu de terrain des Corses, Sébastien Salles-Lamonge assure que son équipe jouera le jeu en terres lorraines. Malgré les doutes émis par certains supporters des Girondins.