L2 : Sochaux et Paris se neutralisent, résultats et classement après la J1

La 1ère journée de Ligue 2 s'est achevée ce lundi au Stade Bonal. Mais à l'image d'un week-end plutôt terne sur le plan offensif (16 buts et quatre 0-0), Sochaux et le Paris FC se sont quittés sur un score nul et vierge. Le récapitulatif complet à l'issue de cette J1.