Le TFC va expérimenter une utilisation encadrée des fumigènes

Samedi, le match de la 8e journée de Ligue 2 entre Toulouse et Grenoble sera le théâtre d’une expérimentation concernant l’utilisation des fumigènes. Au moment de l’entrée des équipes, 16 supporters, majeurs et munis d’un pass sanitaire, se placeront au pied du virage Brice Taton, dans une zone dédiée, à cinq mètres du public et « craqueront » un fumigène. Ils seront équipés d’un gant de protection et accompagné d’un artificier professionnel qui, après une réunion le matin en leur compagnie, supervisera l’opération.