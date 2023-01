Ligue 2 : après l'imbroglio, Sochaux - Caen officiellement reporté au 20 janvier

Après une journée de polémiques surtout provoquées par un premier communiqué lunaire, la rencontre Sochaux - Caen a finalement bien été reportée au 20 janvier prochain (18h30). Caen avait formulé le souhait de décaler ce match - validé par la Ligue et le diffuseur de la rencontre - prévu ce samedi à 15h, pour que l'ensemble du club épaule Stéphane Moulin lors de ses obsèques de sa compagne décédée cette semaine. Refus catégorique de Sochaux provoquant un tollé. Le club arguant des pertes économiques et des dates pas compatibles. Une solution a finalement été trouvée même si le DG du club - et par extension le FCSM - Samuel Laurent, ne sort clairement pas grandi de cette affaire.