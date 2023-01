Ligue 2 : "On avait une obligation de résultat", se réjouit Batlles

"On avait une obligation de résultat et on l'a fait" s'est félicité mardi soir l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, après la victoire de l'AS Saint-Étienne face à Laval (1-0) à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 18e journée de Ligue 2.