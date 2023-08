Ligue 2 : Sur le front du mercato, Annecy doit faire "des choix justes et rapides", explique Faraglia

Invité de l'Intégrale sport ce dimanche, Sébastien Faraglia, est revenu sur le récent maintien de son club, le FC Annecy en Ligue 2. Après 62 jours d'incertitude, le club alsacien a finalement réintégré la deuxième division au dépens de Sochaux. Sur le "front" du mercato, le président du club et son entraîneur doivent désormais "faire des choix justes et rapides" pour constituer une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs. Hier, Annecy a concédé sa première défaite de la saison (4-1 face à Guingamp) et se déplacera à Angers pour la deuxième journée.