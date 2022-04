Paris FC 2-2 Dijon : Les regrets de Laurey dans la course à la Ligue 1

Le PFC a laissé échapper 2 points précieux, et se retrouve désormais 4e après 32 journées de Ligue 2. Le club de la capitale compte désormais 4 points de retard sur l'AC Ajaccio, 2e et directement promu. Auxerre compte 58 unités, devant Paris et Sochaux (57).