Ligue des champions féminines : Le tableau final avec l'OL et le PSG

En tête de leur groupe, l'OL et le PSG étaient têtes de série pour ce tirage au sort. Elles connaissent désormais leur adversaire en quart de finale, et l'éventuel demie en cas de qualification. Ce sera le Bayern Munich pour Paris et la Juventus pour Lyon... avant des retrouvailles en demie ?