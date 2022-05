40 000 faux billets pour Liverpool - Real... "un chiffre qui ne tient pas" selon Pierre Barthélémy

Un chiffre qui a été annoncé comme paravent pour justifier les troubles et le chaos qui ont régné autour du Stade de France avant - et pendant - la finale Liverpool - Real Madrid. "Non sourcé" et pas vérifiable, il provient pourtant de la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Selon l'avocat de l'Association Nationale des supporters, Pierre Barthélémy, cette estimation n'est pas fondé. Et ne doit surtout pas mettre sous le tapis, les failles de toutes les parties prenantes de l'organisation de cette finale de Ligue des champions.