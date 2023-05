AC Milan - Inter : Les compos (effrayantes) de la Madonnina en 2002/03

Les deux clubs milanais vont s'affronter pour les 5e et 6e fois dans l'histoire de la Ligue des champions. La dernière fois en quart de finale 2004/05, et la première en demi-finale, déjà, en 2002/03. Avec des compos, alignées par Cuper et Ancelotti, plutôt... impressionnantes.