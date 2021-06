Atalanta - PSG : Neymar n’a "jamais pensé à l’élimination"

Longtemps menés au score et maladroits devant le but, les Parisiens ont marqué deux fois dans les arrêts de jeu par Marquinhos et Choupo-Moting pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions aux dépens de l’Atalanta. Et malgré les difficultés du PSG, Neymar n’a jamais pensé à l’élimination.