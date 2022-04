Atlético : "Je n'ai jamais critiqué un entraîneur", Simeone règle des comptes

Critiqué pour la prestation très défensive livrée à Manchester City, Diego Simeone a assuré ne pas être froissé par les avis de journalistes ou d'anciens joueurs. Mais, alors que Guardiola avait accablé son "5-5-0", Diego Simeone a réagi avec plus de virulence. "Je m'entraîne depuis 2005 ou 2006 et jusqu'à aujourd'hui et je n'ai jamais méprisé un de mes collègues", a martelé El Cholo avant le quart de finale retour de Ligue des champions (mercredi 13 avril à 21h sur RMC Sport 1).