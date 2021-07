Ballon d'or : Messi parmi les favoris "Vous n'avez pas honte ?", s'insurge Yoka

Lionel Messi s'est clairement et naturellement repositionné dans la course au Ballon d'or après son sacre avec l'Argentine en Copa America (premier trophée de sa carrière avec la sélection) tandis que N'Golo Kanté apparaissait comme un grandissime favori grâce à ses performances de Ligue des champions. Le boxeur français Tony Yoka a tenu à riposter en exposant ses arguments sous forme de tribune contre la Pulga sur sa story Instagram, depuis supprimée. Et c'est violent.