Ballon d'or : "Personne n'est à son niveau", Papin et Frey votent Benzema

Karim Benzema n'a pas pris part au dernier rassemblement des Bleus et sa présence a sans doute manqué dans la créativité offensive des Bleus. Toujours est-il que d'ici trois semaines à peine (le 17 octobre), le Ballon d'or 2022 sera élu. A priori, le trophée ne peut pas échapper au Français, vainqueur de la Liga... de la Ligue des champions en étant un acteur majeur et décisif. Présent pour le match des Légendes, Jean-Pierre Papin - Ballon d'or 1991 - et Sébastien Frey n'ont aucun doute. Le Madrilène est le choix évident.