Barça 1-4 PSG : La prestation XXL de Verratti et Paredes

Mené 1-0 après un penalty transformé par Messi, Paris a dompté le Barça au Camp Nou, en huitième de finale aller de Ligue des champions. Mbappé a signé un triplé et Kean le 4e but parisien. Avec, à l'origine, une maitrise du milieu de terrain par Verratti et Paredes.