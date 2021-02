Barça - PSG : doublé de Di Maria, Rabiot de gala... avant le remontada, les Parisiens avaient giflé les Catalans (4-0)

On a tendance à parler du match retour qui avait été exceptionnel, hallucinant et presque hors du temps. Le 6-1 infligé à des Parisiens plus bas que terre avait tout emporté sur son passage. Pourtant, trois semaines, c'est le Barça qui titubait. Emmené par un Rabiot monstrueux et un Di Maria des grands soirs, Paris avait humilié l'équipe de Neymar, Messi, Iniesta et autres Suarez (4-0). Ce 14 février 2017, il n'y avait qu'une équipe au Parc.