Bayern 2-0 PSG : "On est foutus, on ne gagnera jamais la Ligue des champions", la terrible colère d’un supporter parisien

"Toute l'équipe a été nulle à c**** ! J'ai fait 6h de route pour me faire c**** ! On a été zéro. Messi a été inexistant. Une saison de m****. On est foutus, on ne gagnera jamais la Ligue des champions." La terrible colère de Johan, supporter du PSG, après l'élimination face au Bayern Munich.